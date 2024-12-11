Петербуржцы перечислили главные факторы при выборе работы

Чем выше доходы петербуржцев, тем больше внимания они уделяют уровню оплаты труда и эффективности рабочих процессов.

Для жителей Петербурга основным критерием при поиске работы является высокий уровень заработной платы. Также в тройку важнейших факторов входят адекватность руководства и стабильность компании. Это выяснилось в ходе опроса, проведённого сервисом поиска высокооплачиваемых вакансий SuperJob среди представителей бизнеса и активных участников рынка труда города.

62% опрошенных петербуржцев назвали высокую зарплату главным приоритетом при выборе работы. На втором месте оказалась адекватность руководства (34%), а на третьем — стабильность компании (28%). Важными факторами также являются перспективы карьерного роста (27%), комфортная атмосфера на рабочем месте (26%) и удобство расположения офиса (25%). 16% респондентов считают значимыми возможности для личного развития, а 15% ценят баланс между работой и личной жизнью. Прозрачность внутренних процессов важна для 11%, а наличие компенсаций — для 10%.

При выборе работодателя мужчины чаще всего ориентируются на размер зарплаты, адекватность начальника и интересные задачи. Женщины же придают большее значение стабильности компании, возможностям карьерного роста, комфортной атмосфере на работе, удобному расположению и отсутствию помех для личной жизни.

Молодые люди до 34 лет особенно заинтересованы в адекватности руководства и перспективах профессионального роста. Для людей старшего возраста более важными становятся высокая заработная плата, стабильность и благоприятная рабочая среда.

Чем выше доходы петербуржцев, тем больше внимания они уделяют уровню оплаты труда и эффективности рабочих процессов. Тем, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей, важнее адекватность начальства, комфортные условия труда и сохранение баланса между работой и личной жизнью.

Согласно рекрутерам, три главных фактора при выборе места работы — это конкурентоспособная зарплата (87%), удобное местоположение офиса (55%) и адекватность руководства (40%).

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Фото: Piter.TV