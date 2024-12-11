Среди нестандартных, смешных и нелепых оправданий, которые вспомнили эйчары, – забывчивость ("Забыл, куда иду"; "Забыл, что трудоустроился...").

Петербургские работодатели рассказали, как оправдываются непунктуальные сотрудники. Опрос провели специалисты сервиса SuperJob.

Самым частым оправданием опозданий на работу, по словам эйчаров, являются пробки (27% опрошенных). Даже не оправдание, а честная констатация факта, – "проспал" – на втором месте с 12% голосов. Каждый десятый работодатель чаще всего слышит о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. Ещё 8% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 7% – семейные неурядицы и проблемы с детьми. Еще варианты оправданий: аварии на дорогах (6%), плохое самочувствие (5%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 4%).

Среди нестандартных, смешных и нелепых оправданий, которые вспомнили эйчары, – забывчивость ("Забыл, куда иду"; "Забыл, что трудоустроился..."), романтичность ("Засмотрелся на рассвет"), фобии ("Испугался вставать") и ситуации, подстроенные хвостатыми ("Уснул котик утром на человеке").

Баланс между работой и личной жизнью получилось найти у 42% петербуржцев.

Фото: unsplash (Slaapwijsheid.nl)