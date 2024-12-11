Баланс между работой и личной жизнью получилось найти у 42% петербуржцев

Женщины чаще мужчин утверждают, что им удаётся сохранять равновесие между этими двумя сферами (46% против 39%).

Женщинам проще поддерживать баланс между работой и личной жизнью, в то время как мужчинам зачастую важнее профессиональная сфера. Это показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемых рабочих мест SuperJob, в котором участвовали трудоустроенные жители Петербурга.

Примерно 42% петербуржцев считают, что им удаётся находить баланс между карьерой и семейными обязанностями, тогда как 40% больше сконцентрированы на работе. Женщины чаще мужчин утверждают, что им удаётся сохранять равновесие между этими двумя сферами (46% против 39%).

Молодёжь и люди среднего возраста часто добиваются успеха в достижении баланса между работой и семейной жизнью (46% против 38% соответственно). Люди старшего поколения сталкиваются с большими трудностями в этом вопросе.

Мужчины в большей степени фокусируют внимание на карьере (45% против 38% женщин). Молодые люди и те, кому старше 35 лет, чаще стремятся достичь успехов в профессии. Лица, находящиеся в возрасте от 35 до 45 лет, также демонстрируют высокую степень вовлеченности в работу. А те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей ежемесячно, делают акцент на профессиональной сфере.

Некоторые респонденты заявляют, что для них проблема нахождения баланса неактуальна: "Найдите любимое занятие, и работать не придется никогда". Другие предлагают радикальные решения, такие как введение 4-дневной рабочей недели, чтобы добиться гармонии между трудом и отдыхом.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы выступают за запрет рекламы услуг тарологов.

Фото: Piter.TV