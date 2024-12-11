Петербуржцы выступают за запрет рекламы услуг тарологов

Законопроект о запрете рекламы таких услуг уже внесён в Государственную Думу.

Петербуржцы выразили поддержку инициативе о запрете рекламы услуг гадалок и тарологов. Опрос, проведенный сервисом поиска высокооплачиваемой работы SuperJob, показал мнение экономически активных граждан города.

Законопроект о запрете рекламы таких услуг уже внесён в Государственную Думу. 74% опрошенных петербуржцев поддержали эту идею: 53% высказались за запрет исключительно рекламы, тогда как 21% предложили распространить запрет и на саму деятельность этих "специалистов", мотивируя это религиозными убеждениями и мнением о том, что такие практики являются мошенничеством. Против запрета выступили 11% респондентов, а 15% затруднились с ответом.

Отношение мужчин к коммерческой практике тарологов оказалось более негативным, чем у женщин: 78% мужчин против рекламы и/или предоставления услуг (в сравнении с 70% женщин). Наибольшую поддержку запрету выразили респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (77%). Также выяснилось, что петербуржцы с доходом свыше 100 тысяч рублей в месяц чаще выступают против рекламы услуг тарологов и гаданий, чем те, чей заработок ниже (76%).

Интересно отметить, что 56% тех, кто не верит в гадание, поддержали запрет рекламы, а 26% настаивают на полной нелегальности подобных услуг. Примечательно, что с ними согласны 30% людей, верящих в предсказания, объясняя свою позицию тем, что настоящих профессионалов в этой области немного, а большинство — шарлатаны.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев помнят размер первой в жизни зарплаты.

Фото: Pxhere