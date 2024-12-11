Большинство петербуржцев помнят размер первой в жизни зарплаты

Чаще всего первые деньги были потрачены на одежду (11%) и продукты питания (10%).

Опрос, проведенный сервисом SuperJob среди жителей Петербурга, показал, что 64% респондентов помнят размер своей первой зарплаты. Женщины вспоминают об этом событии чаще, чем мужчины (69% против 59%). С возрастом такие подробности стираются из памяти: среди участников младше 35 лет 68% помнят первый заработок, тогда как среди людей старше 45 лет — 57%.

Как респонденты распорядились своими первыми деньгами? Чаще всего они были потрачены на одежду (11%) и продукты питания (10%). Семью нуждами и покупкой техники занимались по 7% опрошенных. 6% передали заработанные средства родителям или супругам. 5% купили подарки близким людям, 4% оплатили коммунальные счета, 3% потратили деньги на личные потребности. 2% вложили свои первые доходы в путешествия и сбережения. 1% использовали их на обучение, сладости, телефон и погашение долгов. Некоторые отметили, что отпраздновали получение первой зарплаты с друзьями, другие приобрели велосипед, часы или духи, а кто-то пожертвовал деньги на благотворительность.

Женщины чаще мужчин покупали новую одежду (12% против 10%), оплачивали бытовые расходы (8% против 6%) и вкладывались в образование (2% против 1%). Они также чаще отдавали деньги своим родителям или мужьям. Мужчины, в свою очередь, чаще тратили на продукты (11% против 9% среди женщин), технику (10% против 4%) и выплату долгов (2% против 0%).

Ранее мы сообщили о том, что петербургские компании поделились планами по изменению численности работников на 2025 год.

Фото: Piter.TV