Петербургские компании поделились планами по изменению численности работников на 2025 год

Согласно результатам исследования, 55% опрошенных компаний намерены увеличить количество своих сотрудников в течение следующего года.

Аналитическое исследование, проведенное специалистами hh.ru среди более чем 1300 работодателей, включая представителей петербургских компаний, выявило их намерения относительно изменения численности сотрудников в 2025 году.

Согласно результатам исследования, 55% опрошенных компаний намерены увеличить количество своих сотрудников в течение следующего года. Однако этот показатель снизился на 7% по сравнению с 2023 годом, когда таковых было 62%. В то же время на 2% уменьшилось количество организаций, не планирующих изменений в численности своего персонала.

Вместе с тем, наблюдается рост числа компаний, намеревающихся уменьшить количество сотрудников в 2025 году. Этот показатель увеличился на 12%, достигнув отметки в 21% от общего числа респондентов. Наибольшую склонность к сокращениям продемонстрировали крупные предприятия: 28% компаний с числом сотрудников свыше 1000 человек и 26% предприятий с персоналом от 500 до 1000 человек. Среди малых предприятий лишь 17% заявили о подобных планах.

Что касается среднего бизнеса, то он, напротив, планирует расширение: 60% компаний с численностью от 100 до 500 человек намерены увеличивать свой штат.

Отраслевой анализ показал, что наибольшие сокращения ожидаются в сфере финансовых технологий: 40% представителей этого сектора заявили о намерении снизить численность сотрудников, что на 26% превышает показатели 2023 года. Следующими по количеству планов на сокращения стали строительные компании (30%), причем эта цифра увеличилась на 9% по сравнению с предыдущим годом. Компании, предоставляющие услуги бизнесу и населению, а также организации, занимающиеся добычей сырья, также входят в число тех, кто намерен сократить персонал (27% и 26% соответственно).

Однако положительную динамику демонстрируют ИТ-компании: 73% из них собираются увеличивать свою численность в 2025 году.

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