В Петербурге дорожает аренда офисов

Средневзвешенная ставка аренды в бизнес-центрах класса А за год поднялась на 27%, класса В — на 18%.

В Петербурге наблюдается увеличение стоимости аренды офисных помещений. За прошедший год ставки выросли приблизительно на треть, сообщает "ДП" со ссылкой на данные NF Group.

Сообщается, что по итогам 2024 года общее количество свободных площадей в бизнес-центрах города классов А и В сократилось на 49%, до 155 тысяч квадратных метров. Средневзвешенная ставка аренды в бизнес-центрах класса А за год поднялась на 27%, класса В — на 18%.

Специалисты компании IBC Real Estate указывают, что повышение арендной платы связано с появлением дорогостоящих предложений с качественным ремонтом. Сегодня средняя ставка в престижных объектах достигает 2,9–3 тысяч рублей. Поскольку вариантов для переезда мало, арендаторам приходится продлевать договоры на новых условиях. К концу года заполняемость офисов достигла 99,5%.

Наиболее активными секторами экономики, арендовавшими офисы в Санкт-Петербурге в прошлом году, стали IT-сфера, торговля, финансовые учреждения, государственный сектор и нефтегазовая отрасль.

Эксперты прогнозируют сохранение дефицита на рынке, небольшой объем ввода новых объектов и усиление спроса со стороны арендаторов. Девелоперы откладывают строительство новых зданий из-за роста себестоимости строительства и высоких процентных ставок по кредитам, объясняют участники рынка.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы назвали июль лучшим месяцем для отпуска.

Фото: Piter.TV