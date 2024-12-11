Петербуржцы назвали июль лучшим месяцем для отпуска

Отдых в сентябре чаще выбирают петербуржцы с высокими доходами.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob среди экономически активных жителей Петербурга, каждый третий петербуржец считает июль наиболее подходящим месяцем для отпуска.

В ходе исследования респонденты указали свои предпочтения касательно времени отпуска: 34% выбрали июль, что делает этот месяц самым популярным выбором. Отпуск в июле особенно выгоден в финансовом плане, так как сумма отпускных выплат будет максимальной. Август предпочли 20%, сентябрь — 11%, июнь — 10%, а май и октябрь набрали по 4%. Меньше всего голосов получил март — менее 1% участников опроса.

При этом, несмотря на общие сходства в выборе между мужчинами и женщинами, женщины немного чаще выбирали июнь для своего отпуска (13% против 7% у мужчин). Молодежь до 35 лет чаще других выбирает июль (36%), в то время как петербуржцы старше 45 лет склонны предпочитать август (30%). Что касается июня, его выбирают преимущественно люди в возрасте от 35 до 45 лет (11%).

Отдых в сентябре чаще выбирают петербуржцы с высокими доходами: 20% из тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч рублей, отдают предпочтение этому месяцу, в отличие от людей с доходом менее 50 тысяч рублей, где такой выбор делают только 7%.

Основные критерии при планировании отпуска у петербуржцев различаются: четверть (25%) учитывают интересы и возможности своей семьи, 16% обращают внимание на погодные условия, 11% — на уровень занятости на работе. Личные предпочтения важны для каждого десятого участника опроса, а еще 10% планируют свой отдых исходя из доступности билетов и стоимости проживания.

Ранее мы сообщили о том, что премии по итогам 2024 года получили менее 50% петербуржцев.

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