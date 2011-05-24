Прокуратура требует через суд компенсировать онкобольной петербурженке стоимость лекарств

Прокуратура Калининского района добивается возмещения затрат за приобретение жизненно важного препарата для 42-летней петербурженки.
Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина страдает онкологическим заболеванием, нуждается в ежедневном приеме дорогостоящего лекарства, стоимостью более 80 тысяч рублей за упаковку. Он входит в перечень жизненно необходимых препаратов и отпускается по рецептам врачей бесплатно. Однако выписанный рецепт был поставлен на отсроченное обслуживание. Женщина была вынуждена купить лекарство за свои деньги.
Прокуратура обратилась в суд с иском к региональному комитету здравоохранения. Прокурор Калининского района потребовал компенсировать онкобольной петербурженке моральный вред и денежные средства, затраченные на самостоятельное приобретение препарата, в общем размере более 130 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.
Ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам.
Фото: unsplash (Myriam Zilles)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все