Покупатель лип для сада на Исаакиевской площади обратился к губернатору

Расходы бизнесмена составили 63 млн рублей.

Компания, которая приобрела на свои деньги липы для сада на Исаакиевской площади у Мариинского дворца, не может заключить договор с Петербургом. Об этом пишет "Фонтанка".

Вазоны и кашпо, в которые посажены деревья, принадлежат основателю бренда уличной мебели Berkano Павлу Герасимову. Он обратился в электронную приемную губернатора Северной столицы. В письме бизнесмен отметил, что с ним до сих пор не рассчитались, а на растения не заключили договор. Расходы составили 63 млн рублей.

Напомним, что сад появился на Синем мосту ко Дню города. Помимо лип, там высажены туи, клены, вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия.

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Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга