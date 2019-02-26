"Ты прости, Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря": хор в Исаакиевсом спел о бомбардировке

Композицию "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" в 1980 году написал композитор Андрей Козловский.

Концертный хор Петербурга выступил в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе. Одной из песен стала композиция об атомной бомбардировке США Полная запись концерта опубликована в паблике музыкального коллектива в социальной сети "ВКонтакте".

Композицию "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" в 1980 году написал композитор Андрей Козловский. В песне присутствуют такие строчки, как "спят усталые игрушки, негры тихо спят" и "ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря".

На подводной лодочке с атомным моторчиком, Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн, Пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!""

На самом деле композиция несет сатирический характер. Она создавалась как сатира на пропаганду в СССР. Но вот не все пользователи увидели иронии в тексте, они посчитали это воинственным и справедливым высказыванием в 23 февраля.

Фото и видео: КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА/ ВК