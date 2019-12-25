Основные ограничения движения на Рябовском шоссе снимут 25 июня

Власти согласовали первое решение для устранения транспортного коллапса на востоке города и области.

Администрации Санкт-Петербурга и Ленобласти вместе с Упрдор "Северо-Запад" договорились о первых шагах по устранению транспортного коллапса на границе столицы и Всеволожского района Ленинградской области: по данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения проезда на Рябовском шоссе будут сняты уже 25 июня. Дорожные службы займутся обочинами и тротуаром.

Ранее власти города и области вместе с федеральными дорожными комитетами приступили к совместному обсуждению ситуации с одновременным ремонтом нескольких автотрасс в одном районе, что привело к возникновению многокилометровых пробок на сорокаградусной жаре и гневу водителей. Комитеты области и города обязались скорректировать графики ремонтов Рябовского и Мурманского шоссе. "Ленавтодор" передвинул на август ремонт участка трассы от Мяглово до Всеволожска - во избежание дополнительных заторов.

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург." в соцсети ВКонтакте