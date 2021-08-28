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В Петербурге благоустройство Емельяновского сквера планируют на осень
Сегодня, 21:29
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В Петербурге благоустройство Емельяновского сквера планируют на осень

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Работы проведут в рамках программы "Жилье и городская среда".

Благоустройство Емельяновского сквера на пересечении Кронштадтской и Корабельной улиц в Кировском районе Петербурга согласовано, рассказали в пресс-службе ГАТИ сегодня, 6 сентября.

Сквер обустроят зоной отдыха, сетями дорожек и тропинок. Планируется установка уличной мебели, высадка деревьев и кустарников. 

Работы стартуют в период с 7 сентября по 15 октября. Их проведут в рамках программы "Жилье и городская среда".

Ранее на Piter.TV: стала известна финальная концепция Пейзажного парка в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство сквера, емельяновский сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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