В Петербурге благоустройство Емельяновского сквера планируют на осень

Работы проведут в рамках программы "Жилье и городская среда".

Благоустройство Емельяновского сквера на пересечении Кронштадтской и Корабельной улиц в Кировском районе Петербурга согласовано, рассказали в пресс-службе ГАТИ сегодня, 6 сентября.

Сквер обустроят зоной отдыха, сетями дорожек и тропинок. Планируется установка уличной мебели, высадка деревьев и кустарников.

Работы стартуют в период с 7 сентября по 15 октября. Их проведут в рамках программы "Жилье и городская среда".

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Фото: Piter.TV