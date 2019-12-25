Стала известна финальная концепция Пейзажного парка в Красногвардейском районе

Благоустройство пройдет в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Проектирование Пейзажного парка готовили с учетом мнения местных жителей. Так, готова финальная концепция новой зеленой зоны, сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Основной идеей является создание безопасного лесопарка, который восстановит утраченные маршруты к Охте. Вдоль набережной возведут променад длиной в 4 км. Появятся зоны тихого и активного отдыха, спортивная, игровая, событийная со сценой и кафе. Кроме того, на территории построят обсерватории для наблюдения за обитателями флоры и фауны.

К работам, завершение которых запланировано на 2026 год, приступят после согласования проекта с Комитетом по градостроительству. Благоустройство пройдет в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы рассказывали о том, что строительство трассы М-7 над Удельным парком отложили на три года.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района