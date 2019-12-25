Строительство трассы М-7 над Удельным парком отложили на три года

Соглашение подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Северной столицы Александр Беглов и президент банка ВТБ Андрей Костин.

В Петербурге проектирование и возведение трассы М-7 не планируют на ближайшие три года, сообщил председатель Комитета по инвестициям Иван Складчиков на "нулевых чтениях".

Чиновник на соответствующий вопрос депутата Бориса Вишневского ответил, что подписанное ранее соглашение о строительстве "не обязывает ни проектировать, ни строить".

Договор заключили на ПМЭФ-2023 губернатор Северной столицы Александр Беглов и президент банка ВТБ Андрей Костин. Платная магистраль соединит Шпалерную улицу и Выборгское шоссе и пройдет эстакадой через Удельный парк.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе открыт новый участок Шуваловского проспекта.

Фото: Piter.TV