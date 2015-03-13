В Приморском районе открыт новый участок Шуваловского проспекта

В Петербурге открыли участок Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы.

В четверг, 31 августа, в Приморском районе состоялась церемония открытия участка Шуваловского проспекта, строительство которого завершилось. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый участок Шуваловского проспекта, протяженностью от Камышовой до Планерной улицы, обретает особое значение как для автомобилистов, так и для жителей окрестных кварталов. Главное преимущество новой трассы заключается в том, что она обеспечивает прямое соединение между двумя частями Приморского района, что позволит существенно сократить время в пути.

Она также поможет разгрузить съезд с Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) на Богатырском проспекте и смежные улицы, что содействует более плавному движению транспорта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ремонтируют дороги рядом с образовательными учреждениями в рамках нацпроекта.

Фото: администрация Петербурга