В Петербурге 23 февраля возложили цветы к обелиску "Городу-Герою Ленинграду"

Кроме того, сегодня проходят и другие акции.

В Петербурге сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, прошла церемония возложения цветов к обелиску "Городу-Герою Ленинграду", расположенному на площади Восстания. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Цветы возложили к монументу губернатор Александр Беглов, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Вадим Леонтьев, председатель городского ЗакСа Александр Бельский, представители ЗВО, ВМФ и Госдумы РФ, ветераны ВС и участники общественных и молодежных движений.

Кроме того, сегодня проходят и другие акции. К памятникам героям ВОВ и воинским захоронениям возлагают цветы и венки. Вечером в БКЗ "Октябрьский" состоится концерт для военнослужащих и семей участников СВО. Завершатся торжества салютом от стен Петропавловской крепости.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 23 февраля теплоэнергетики перешли в режим повышенной готовности.

Фото: пресс-служба Смольного