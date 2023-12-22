В Петербурге 23 февраля теплоэнергетики перешли в режим повышенной готовности

На предприятиях организовали круглосуточное дежурство дополнительных ремонтно-восстановительных бригад.

В праздничные дни, с 22 по 26 февраля, ГУП "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

На предприятиях организовали круглосуточное дежурство дополнительных ремонтно-восстановительных бригад. Кроме того, обеспечен особый контроль за работой оборудования тепловых сетей, которые осуществляют теплоснабжение важнейших объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры города.

В ГУП "ТЭК СПб" на праздниках за комфорт петербуржцев ответят 170 аварийно-ремонтных бригад общей численностью 964 специалистов. За особым контролем работы оборудования от АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проследят 49 суточных и 59 дневных бригад.

Просим жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах по телефонам: 004 или 112. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

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Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"