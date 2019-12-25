На Петергофском шоссе у иномарки загорелся салон в отсутствии водителя

Пожар ликвидировали через 25 минут.

Вечером 11-го октября на Петергофском шоссе у дома №5, корпус 1 загорелся "Фольксваген". Хозяина машины на момент происшествия на месте не было, узнал Piter.TV от источника.

Сообщение о возгорании поступило около 19:34. Было установлено, что в огне оказались сгораемые части в салоне на площади 0,5 кв. метров. В 19:49 открытое горение локализовали. Спустя 18 минут на место прибыл хозяин иномарки 1975-го года рождения.

В 20:10 ликвидировали все последствия пожара.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажир авто получил черепно-мозговую травму в результате ДТП на проспекте Ветеранов.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: архив пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу