Воздушную часть парада в Петербурге отменили

В городе сегодня могут пройти небольшие осадки.

Из-за метеоусловий в Петербурге отменили воздушную часть Парада Победы. Об этом сообщили ведущие парада во время прямой трансляции.

Погода испортилась на трех аэродромах Северо-Западного военного округа. Ожидалось, что в параде примут участие около 30 самолетов и вертолетов. Среди них — истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-8, самый большой серийно выпускаемый вертолет Ми-26 и другие. Отметим, что часть из них принимала участие в репетициях парада.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Парадом Победы в этом принимал не командующий ЗВО.

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга / скрин из видео (архив)