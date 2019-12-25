В Петербурге проходит Парад Победы на Дворцовой площади

В Петербурге в 10:00 на Дворцовой площади начался Парад Победы. В нем принимают участие около 4 тысячи военнослужащих, более 80 единиц военной техники. Также горожане увидят около 30 самолетов и вертолетов.

В этом году парадом командует генерал-майор Владимир Золотухин. Парад принял генерал-майор Сергей Рюмшин. Ранее парад всегда принимал командующий Западным военным округом Александр Журавлев.

Мы гордимся, что именно наши отцы и деды смогли сокрушить и уничтожить гитлеровский фашизм. И наш общий долг - помнить, какой ценой была завоевана победа, чтить подвиг победителей, отстаивать правду о войне. Сергей Рюмшин.

Гореть пламя будет с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00.

Фото: Piter.tv