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В Петербурге проходит Парад Победы на Дворцовой площади
Сегодня, 10:28
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В Петербурге проходит Парад Победы на Дворцовой площади

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В Петербурге в 10:00 на Дворцовой площади начался Парад Победы. В нем принимают участие около 4 тысячи военнослужащих, более 80 единиц военной техники. Также горожане увидят около 30 самолетов и вертолетов. 

В этом году парадом командует генерал-майор Владимир Золотухин. Парад принял генерал-майор Сергей Рюмшин. Ранее парад всегда принимал командующий Западным военным округом Александр Журавлев. 

Мы гордимся, что именно наши отцы и деды смогли сокрушить и уничтожить гитлеровский фашизм. И наш общий долг - помнить, какой ценой была завоевана победа, чтить подвиг победителей, отстаивать правду о войне.

Сергей Рюмшин.

Гореть пламя будет с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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