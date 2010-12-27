В отношении бывшего собственника особняка Веге возбудили уголовное дело

Ранее МВД несколько раз отказывало в возбуждении уголовного дела.

ОД УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга 30 октября вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ в связи с нанесением ущерба объекту культурного наследия регионального значения "Особняк Веге Г.И." на Октябрьской набережной, 38. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Ранее КГИОП обратился с жалобой к Прокурору Санкт-Петербурга с просьбой отменить четвертое подряд постановление УМВД России по Невскому району об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ОАО "НПФ "Пигмент", который с 26 декабря 2011 года по 8 декабря 2018 года был собственником особняка.

Трехэтажный особняк построен в 1900-1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Автор здания не установлен. Фасад дошел до настоящего времени в значительно искаженном виде, но сохранились подлинные интерьеры, решенные в характере эклектики.

На данный момент завершается реставрация восточного фасада Казанского собора.

Фото: КГИОП