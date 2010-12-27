Завершается реставрация восточного фасада Казанского собора

Работы велись в течение двух лет.

Реставрация восточного фасада Казанского собора (со стороны канала Грибоедова) длилась два года и сейчас подходит к концу. Финансирование за период 2018-2019 гг. составило 60,5 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Поверхность пудостского камня очистили от загрязнений и биопоражений (в том числе плесени, грибов, мха), удалены поздние цементные вставки. Отреставрировали и расположенный над апсидой барельеф из известняка на библейский сюжет "Вход Господень в Иерусалим" скульптора Жана-Доминика Рашетта.

Далее в рамках выделяемого финансирования предполагается продолжить реставрацию южного и западного фасадов, аттика, барабана и купола.

Фасад дома на Среднем проспекте Васильевского острова декорируют лепниной из пенопласта.

Фото: КГИОП