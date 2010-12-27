Завершается реставрация восточного фасада Казанского собора

Реставрация восточного фасада Казанского собора (со стороны канала Грибоедова) длилась два года и сейчас подходит к концу. Финансирование за период 2018-2019 гг. составило 60,5 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.
Поверхность пудостского камня очистили от загрязнений и биопоражений (в том числе плесени, грибов, мха), удалены поздние цементные вставки. Отреставрировали и расположенный над апсидой барельеф из известняка на библейский сюжет "Вход Господень в Иерусалим" скульптора Жана-Доминика Рашетта.
Далее в рамках выделяемого финансирования предполагается продолжить реставрацию южного и западного фасадов, аттика, барабана и купола.
Фасад дома на Среднем проспекте Васильевского острова декорируют лепниной из пенопласта.
Фото: КГИОП
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