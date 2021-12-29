В Петербурге возбудили уголовное дело о вандализме после нападения двух мужчин на маршрутку

Хулиганы подбежали к общественному транспорту с битами и разбили боковое зеркало автобуса.

В Петроградском районе Петербурга стражи порядка задержали мужчину, который накинулся с битой на маршрутку. Об этом сообщили в Главке.

Инцидент произошел в понедельник, 3 января, поздним вечером. У дома № 1 по Малому проспекту П. С. неизвестные заблокировали проезд для маршрутки, перегородив ей дорогу иномаркой. Затем из салона легковушки выбежали двое мужчин с битами. Один из них рукой повредил боковое зеркало автобуса. Кроме того, хулиган попытался вытащить из транспорта водителя, однако это ему не удалось. После чего мужчины скрылись. В результате случившегося никто не пострадал.

Днем позже правоохранители нашли одного из дебоширов. Подозреваемым оказался 30-летний мужчина. На него составили административный протокол. Также сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту вандализма.

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