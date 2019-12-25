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После стрельбы в садоводстве под Петербургом возбуждено уголовное дело
Сегодня, 9:45
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После стрельбы в садоводстве под Петербургом возбуждено уголовное дело

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Местный житель не хотел оплачивать коммунальные услуги.

После стрельбы в СНТ "Сарженка" во Всеволожском районе заведено уголовное дело. Пострадавших в результате инцидента нет. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл вечером 2 ноября. В полицию обратился 54-летний мужчина с заявлением, что на перекрёстке Пограничной и Лесной улиц в СНТ "Сарженка" 64-летний местный житель выстрелил в его сторону из неустановленного оружия. 

Стрелявшего опросили, однако из-за плохого самочувствия (сахарный диабет) он был передан медикам. По предварительным данным, агрессию мужчина проявил в тот момент, когда к нему пришли отключать коммуникации за неоплату. 

Ранее Piter.TV сообщал, что Александру Бастрыкину доложат об инциденте с гибелью петербурженки в хирургической клинике.

Фото: Piter.TV

Теги: сарженка, стрельба в снт, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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