Возбуждено уголовное дело по факту возгорания школьного автобуса на Маршала Жукова

Находившиеся в салоне водитель автобуса и дети не пострадали.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту возгорания школьного автобуса около одного из домов по проспекту Маршала Жукова. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

Следственным отделом по Адмиралтейскому району возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 29 сентября при перевозке несовершеннолетних учащихся одной из школ Адмиралтейского района около одного из домов по проспекту Маршала Жукова произошло возгорание автобуса. По версии следователей, это произошло из-за "не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья людей технического обслуживания, диагностики и ремонта транспортного средства".

Находившиеся в салоне водитель автобуса и дети не пострадали.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб