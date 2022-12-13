В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти шести постояльцев ПНИ № 10

В период с 2022 года умерли шесть постояльцев интерната.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти шести постояльцев психоневрологического интерната №10. Об этом сообщила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната (улица Коллонтай), вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за людьми, страдающими психическими заболеваниями, допустили по неосторожности смерть шестерых постояльцев. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование уголовного дела продолжается.

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