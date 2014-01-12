Трое граждан получили термические ожоги различной степени тяжести.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту прорыва трубопровода на улице Дыбенко. Об этом сообщила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Вечером 13 декабря у дома 26 по улице Дыбенко произошел прорыв трубопровода с разливом горячей воды. Трое граждан получили термические ожоги различной степени тяжести.

Назначается комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб