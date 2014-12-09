Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины на Савушкина

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, следствием ему предъявлено обвинение.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины в Приморском районе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний петербуржец. Следствием установлено, что 7 июля 2024 года во дворе одного из домов на улице Савушкина между знакомыми мужчинами после распития алкогольных напитков возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом в шею потерпевшему. Пострадавший был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, следствием ему предъявлено обвинение.

Ранее на Piter.tv: Ударивший топором сотрудника "Ленты" петербуржец заключен под стражу на два месяца.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу