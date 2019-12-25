В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели прораба под дорожным катком

По данным следствия, 10 октября во время асфальтирования тротуара на Богатырском проспекте под колеса катка попал 45-летний прораб.

После инцидента с дорожным катком, в результате которого погиб прораб, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

По данным следствия, 10 октября во время асфальтирования тротуара на Богатырском проспекте под колеса катка попал 45-летний прораб. За рулем находился 48-летний водитель, который двигался задним ходом. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе "Нарва" столкнулись автобус и грузовик: один человек погиб.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Богдан Титров)