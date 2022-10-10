На трассе "Нарва" столкнулись автобус и грузовик: один человек погиб

Информация о количестве пострадавших уточняется. На участке организовано реверсивное движение.

Около 13:20 поступила информация о ДТП на 106 км федеральной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой (Кингисеппский район, п. Гурлево). По имеющимся данным, на участке произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля с последующим возгоранием. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. На участке организовано реверсивное движение.

Информация о количестве пострадавших уточняется, один человек погиб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее под Выборгом разбился водитель фуры.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Видео: ГУ МЧС России по Ленинградской области