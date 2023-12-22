В Петербурге возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты в размере 300 тысяч рублей

Расследование уголовного дела и восстановление прав работников организации находятся на контроле прокуратуры района.

В Петербурге в отношении работодателя возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщила прокуратура Выборгского района.

Установлено, что у ООО "Анимакс Рус" образовалась задолженность по заработной плате перед двумя работниками на общую сумму более 300 тысяч рублей. При этом руководство организации имело реальную возможность оплаты труда, однако свои обязанности не выполнило.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Расследование уголовного дела и восстановление прав работников организации находятся на контроле прокуратуры района.

Также прокуратура Выборгского района нашла нарушения в работе учреждения здравоохранения.

Фото: Piter.tv