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Возбуждено уголовное дело после смерти полуторогодовалого малыша на Каменноостровском
Сегодня, 9:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Возбуждено уголовное дело после смерти полуторогодовалого малыша на Каменноостровском

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В конце июля на ребенка упал шкаф. Он скончался в больнице 5 августа.

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти полуторагодовалого малыша, на которого упал шкаф. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В больницу 24 июля из квартиры на Каменноостровском проспекте поступил полуторогодовалый мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутрижелудочковым кровоизлиянием, отеком головного мозга, зияющим переломом правой теменной, правой височной, лобной и левой височной костей. Как оказалось, на него упал шкаф.

Он скончался 5 августа. Следователем 9 августа было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Фото: Piter.tv

Теги: каменноостровский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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