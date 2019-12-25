Возбуждено уголовное дело после смерти полуторогодовалого малыша на Каменноостровском

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти полуторагодовалого малыша, на которого упал шкаф. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В больницу 24 июля из квартиры на Каменноостровском проспекте поступил полуторогодовалый мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутрижелудочковым кровоизлиянием, отеком головного мозга, зияющим переломом правой теменной, правой височной, лобной и левой височной костей. Как оказалось, на него упал шкаф.
Он скончался 5 августа. Следователем 9 августа было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Фото: Piter.tv
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