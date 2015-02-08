СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших.

Следственный комитет России по региону возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

По факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что инцидент зафиксирован утром 2 июля на первом этаже трехэтажного жилого здания в Сормовском районе на улице Светлоярской, 12. Хлопок газа привел к частичному обрушению конструкций. Ранеными считаются трое местных жителей. Все пострадавшие мужчины госпитализированы. В Минздраве Нижегородской области уточнили, что у двух мужчина диагностированы ожоги 50-70 процентов кожного покрова, а еще у одного пациента - множественные ушибы. Их состояние - тяжелое.

При взрыве газа в Нижегородской области пострадали три человека.

Фото: Следственный комитет РФ