После хлопка газовоздушной смеси воспламенения не началось.

При взрыве газа в Нижегородской области пострадали три человека. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС РФ. Известно, что сообщение о хлопке газовоздушной поступило на пульт диспетчера экстренного ведомства в 06:5 утра по местному времени.

Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12. Эвакуированы 28 человек. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Известно, что после произошедшего не последовало возгорания. Пострадали только межэтажные перекрытия и перегородки, а также в здании повыбивало стекла. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствия хлопка газа в трехэтажном жилом здании.

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Фото и видео: Telegram / Нижний №1