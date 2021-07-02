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При взрыве газа в Нижегородской области пострадали три человека

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После хлопка газовоздушной смеси воспламенения не началось.

При взрыве газа в Нижегородской области пострадали три человека. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС РФ.  Известно, что сообщение о хлопке газовоздушной поступило на пульт диспетчера экстренного ведомства в 06:5 утра по местному времени.

Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12. Эвакуированы 28 человек. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Известно, что после произошедшего не последовало возгорания. Пострадали только межэтажные перекрытия и перегородки, а также в здании повыбивало стекла. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствия хлопка газа в трехэтажном жилом здании.

МЧС признала безопасными только 20 пляжей Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / Нижний №1

Теги: взрыв, газ, нижегородская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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