МЧС признала безопасными только 20 пляжей Ленобласти

МЧС провела конференцию по безопасности на водных объектах в Ленобласти.

На состоявшейся 1 июля конференции, посвященной безопасности на водных объектах Ленинградской области, безопасными были признаны только 20 пляжей 47 региона. Безопасность популярных мест летнего отдыха рядом с водными объектами оценивалась с точки зрения системной организации условий для отдыха, не представляющих угрозы жизни и здоровью. Причем для свободного посещения доступны только 6 пляжей - остальные находятся на территории детских лагерей и пансионатов.

В конференции принимали участи главный общественный инспектор Всероссийского общества спасения на водах Вячеслав Поляков, председатель комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Вячеслав Рябцев и главный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС Геннадий Корсунов. По мнению экспертов, отдых на большинстве пляжей Ленинградской области может быть сопряжен с риском для жизни и здоровья.

В течение первого летнего месяца в Ленобласти утонули 23 человека, включая пятерых детей. В последний июньский день в Малом Кирилловском озере утонул 10-летний ребенок.

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