В Малом Кирилловском озере утонул 10-летний ребенок

По предварительной информации, мальчик с друзьями пошел на озеро поплавать на надувном матрасе.

В последний июньский день во время купания с друзьями в Малом Кирилловском озере утонул 10-летний школьник. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мальчик с друзьями пошел на озеро поплавать на надувном матрасе. Очевидцы сообщили, что ребенок внезапно исчез во время игр на воде, сам он плавать не умел.

Тело ребенка позже нашли спасатели.

МЧС: с начала купального сезона в Петербурге утонули 15 человек.

Фото: pixabay