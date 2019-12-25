МЧС: с начала купального сезона в Петербурге утонули 15 человек

Во избежание подобных случаев специалисты дали петербуржцам несколько рекомендаций.

С начала купального сезона в Петербурге утонули 15 человек. Известно, что пятерых человек удалось спасти, 12 петербуржцам была оказана помощь, трое из них – дети. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Спасатели рекомендуют петербуржцам купаться в разрешенных местах, а также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Более того, специалисты советуют горожанам не находиться в воде более 10-15 минут, поскольку при переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

В пресс-службе добавили, что петербуржцам лучше не прыгать в воду в неизвестном месте, не плавать около идущих судов, не допускать грубых игр на воде, осторожно плавать на надувных матрасах, не заплывать в зону акватории и не оставлять детей без присмотра возле воды.

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