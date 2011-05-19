В Царском Селе стартуют работы по экологическому оздоровлению водоемов

Пресс-служба администрации Петербурга объявила о старте комплексного экологического восстановления исторических водоёмов Царского Села.
Программа включает следующие мероприятия:
поэтапную очистку дна озёр и прудов Екатерининского и Александровского парков;
пополнение резервуаров свежей водой;
модернизацию существующих гидротехнических сооружений на территории музейного заповедника.
Губернатор Александр Беглов, комментируя ситуацию, уточнил, что подготовка началась ещё в 2023 году. Уже выполнены проектные работы по восстановлению экологического состояния Продольного пруда, а также Лебяжьего и Верхнего прудков в Екатерининском парке. Всего в программу включены работы по улучшению состояния 15 уникальных объектов, являющихся объектами культурного наследия федерального значения.
Большинство мероприятий запланировано на осень и зиму, чтобы минимизировать дискомфорт для посетителей парка в летний сезон. Эта масштабная инициатива реализуется по распоряжению Правительства Российской Федерации в рамках национального проекта "Вода России".
