В Царском Селе стартуют работы по экологическому оздоровлению водоемов

Пресс-служба администрации Петербурга объявила о старте комплексного экологического восстановления исторических водоёмов Царского Села.

Программа включает следующие мероприятия:

поэтапную очистку дна озёр и прудов Екатерининского и Александровского парков;

пополнение резервуаров свежей водой;

модернизацию существующих гидротехнических сооружений на территории музейного заповедника.

Губернатор Александр Беглов, комментируя ситуацию, уточнил, что подготовка началась ещё в 2023 году. Уже выполнены проектные работы по восстановлению экологического состояния Продольного пруда, а также Лебяжьего и Верхнего прудков в Екатерининском парке. Всего в программу включены работы по улучшению состояния 15 уникальных объектов, являющихся объектами культурного наследия федерального значения.

Большинство мероприятий запланировано на осень и зиму, чтобы минимизировать дискомфорт для посетителей парка в летний сезон. Эта масштабная инициатива реализуется по распоряжению Правительства Российской Федерации в рамках национального проекта "Вода России".

Фото: Pxhere