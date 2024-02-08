Павильон Верландера в Красном Селе отреставрируют по программе "Рубль за метр"

Торги в отношении объекта культурного наследия регионального значения состоятся 29 октября.

В Красном Селе Павильон минеральных вод Верландера восстановят по программе "Рубль за метр". Торги в отношении объекта культурного наследия регионального значения состоятся 29 октября, в аукционе можно поучаствовать до 27 числа, рассказали в Смольном.

Здание лимонадного завода возвели в 1881 году. В состав комплекса, помимо самого завода, входили колодцы, источник с ключевой водой, теплицы и фруктовый сад.

Программа стартовала в Петербурге в 2018 году, с ее помощью возрождены и переданы арендаторам на льготных условиях два объекта – Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, а также Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых. Еще 14 объектов реставрируют.

Фото: пресс-служба Смольного