В Петергофе восстановят две исторические постройки по программе "Рубль за метр"

В рамках городской программы "Рубль за метр" пройдут реставрационные работы сразу двух объектов культурного наследия в Петергофе. Информацию распространила пресс-служба Смольного.

Будущими владельцами исторических сооружений станут победители конкурсных торгов, взявшие на себя обязательство восстановить бывшую оранжерею дворца "Собственная дача" и здание бывшего аптечного склада Дворцового госпиталя.

Оранжерея, расположенная на Собственном проспекте, относится к архитектурному ансамблю одноименной императорской резиденции. Одноэтажное кирпичное здание построено в конце XIX века и имеет площадь 272 квадратных метра. Комплекс Дворцового госпиталя, куда входит второе реставрируемое здание, спроектировано известным архитектором Николаем Бенуа и датируется серединой XIX столетия. Этот объект характеризуется компактной площадью — всего 137 квадратных метров.

В соответствии с условиями программы, инвесторы вкладывают собственные средства в реконструкцию зданий, а после завершения реставрации имеют право арендовать исторические сооружения по льготной ставке — всего 1 рубль за квадратный метр ежегодно. Пока же идет подготовка и проведение реставрационных работ, владельцу оранжереи потребуется оплачивать месячную аренду в размере 103 тысяч рублей, что значительно превышает первоначально установленную ставку.

Программе "Рубль за метр" исполнилось пять лет. За это время программа позволила привлечь инвесторов к сохранению и восстановлению двенадцати значимых исторических объектов Петербурга. Два из них уже возвращены городу в отремонтированном виде — это особняк Колобовых и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. В скором времени к ним присоединится еще один объект — знаменитый Дом Брюллова на Васильевском острове.

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба