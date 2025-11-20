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Прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав строителей завода в Петербурге
Сегодня, 14:58
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Прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав строителей завода в Петербурге

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К проведению проверочных мероприятий были привлечены специалисты контролирующих органов.

По поручению прокурора Петербурга Андрея Гуришева прокуратура Выборгского района организовала проверку исполнения законодательства в сфере оплаты труда. По предварительным данным, сотрудники подрядной организации при выполнении работ по строительству завода не получили заработную плату, рассказали в надзорном ведомстве 31 августа. 

К проведению проверочных мероприятий были привлечены специалисты контролирующих органов. Ситуация остается на контроле прокуратуры до полного восстановления прав потерпевших. 

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры петербуржцу вернули более 130 тыс. рублей зарплаты. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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