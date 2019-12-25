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После вмешательства прокуратуры петербуржцу вернули более 130 тыс. рублей зарплаты
Сегодня, 9:59
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После вмешательства прокуратуры петербуржцу вернули более 130 тыс. рублей зарплаты

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Прокурор вносил представление в адрес генерального директора фирмы.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Перед сотрудником организации образовалась задолженность по заработной плате в общем размере свыше 132 тыс. рублей, сообщили 31 августа в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора фирмы, которое рассмотрели и удовлетворили. В результате мужчина получил заработанные средства. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура помогла добиться компенсации пострадавшему строителю. Работник упал со строительных лесов и получил травмы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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