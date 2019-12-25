Петербурженка получила пособие за рождение ребенка благодаря прокуратуре

Женщине выплатили свыше 130 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку по обращению местной жительницы, которая самостоятельно воспитывает маленькую дочь. Матери необоснованно отказали в выплате ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, рассказали 2 сентября в надзорном ведомстве.

Прокурор направил исковое заявление в суд о возложении обязанности назначить пособие и произвести перерасчет с момента обращения женщины. Требования удовлетворены, она получила свыше 130 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав строителей завода в Петербурге. Потерпевшие не получили заработную плату. К проведению мероприятий привлекли специалистов контролирующих органов.

Фото: Piter.TV