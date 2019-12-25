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Петербурженка получила пособие за рождение ребенка благодаря прокуратуре
Сегодня, 9:52
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Петербурженка получила пособие за рождение ребенка благодаря прокуратуре

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Женщине выплатили свыше 130 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку по обращению местной жительницы, которая самостоятельно воспитывает маленькую дочь. Матери необоснованно отказали в выплате ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, рассказали 2 сентября в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил исковое заявление в суд о возложении обязанности назначить пособие и произвести перерасчет с момента обращения женщины. Требования удовлетворены, она получила свыше 130 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав строителей завода в Петербурге. Потерпевшие не получили заработную плату. К проведению мероприятий привлекли специалистов контролирующих органов.

Фото: Piter.TV 

Теги: пособие, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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