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Реставраторы из Петербурга восстановят памятники в Курской области
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Реставраторы из Петербурга восстановят памятники в Курской области

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Соответствующее решение было принято в ходе конференции по реставрации и охране памятников.

В эфире "Радио России" 24 февраля губернатор Александр Беглов заявил, что петербургские реставраторы примут участие в восстановлении памятников, которые пострадали в результате боевых действий в Курской области. 

Соответствующее решение было принято в ходе конференции по реставрации и охране памятников, в ней поучаствовали специалисты со всей РФ и из других стран. Кроме того, эксперты города на Неве помогут создать цифровой архив памятников в африканском Сенегале. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Русском музее отреставрировали картины из Белгородского государственного художественного музея. Восстановили два полотна – "Портрет Андрюши" Анатолия Левитина и "На цветочном хозяйстве" Михаила Добронравова. 

Фото: freepik 

Теги: курская область, памятники, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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