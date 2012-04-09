Реставраторы из Петербурга восстановят памятники в Курской области

Соответствующее решение было принято в ходе конференции по реставрации и охране памятников.

В эфире "Радио России" 24 февраля губернатор Александр Беглов заявил, что петербургские реставраторы примут участие в восстановлении памятников, которые пострадали в результате боевых действий в Курской области.

Соответствующее решение было принято в ходе конференции по реставрации и охране памятников, в ней поучаствовали специалисты со всей РФ и из других стран. Кроме того, эксперты города на Неве помогут создать цифровой архив памятников в африканском Сенегале.

Ранее мы рассказывали о том, что в Русском музее отреставрировали картины из Белгородского государственного художественного музея. Восстановили два полотна – "Портрет Андрюши" Анатолия Левитина и "На цветочном хозяйстве" Михаила Добронравова.

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