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В Минкульте хотят привлечь к восстановлению "Ленфильма" учеников Александра Сокурова
Сегодня, 13:06
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nadezhda_sib

В Минкульте хотят привлечь к восстановлению "Ленфильма" учеников Александра Сокурова

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Накануне министр культуры РФ была в Петербурге.

Министерство культуры РФ планирует привлечь режиссера Александра Сокурова и его учеников к восстановлению киностудии "Ленфильм". Об этом "78.ru" сообщила министр культуры Ольга Любимова.

По словам Любимовой, в ведомстве хотят, чтобы профильной деятельностью "Ленфильма" были дебюты, чтобы на ней мог работать Александр Сокуров и его ученики. 

Среди учеников кинорежиссера — Кантемир Балагов ("Теснота", "Дылда"), Кира Коваленко ("Софичка"), Александр Золотухин ("Мальчик русский"), Владимир Битоков ("Глубокие реки"). 

Ранее Piter.TV показал, как "Ленфильме" снимают фантастический сериал "Этерна" по романам Веры Камши. По сюжету дворцовые интриги переплетаются с борьбой двух держав за мировое господство.

Фото: Piter.TV

 

Теги: александр сокуров, ленфильм, минкульт, режиссер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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