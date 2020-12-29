На "Ленфильме" снимают фантастический сериал "Этерна" по романам Веры Камши

Сериал "Этерна" уже впечатлил фанатов фантастической вселенной масштабностью декораций и подбором актеров.

В Петербурге снимают фантастический сериал "Этерна" по романам российской писательницы Веры Камши "Отблески Этерны". В павильонах "Ленфильма" выстроили масштабные декорации на площади 2500 квадратных метров: действие разворачивается в древнем городе Агарис. По сюжету дворцовые интриги переплетаются с борьбой двух держав за мировое господство.

Я играю героя, которого зовут Альдо Ракан, это наследный принц, мне очень подходит. Я пока еще не у власти, я жажду получить эту власть. Хотя я довольно молод, мне кажется, что по-настоящему большой власти жаждут чуть позже. Анар Халилов, исполнитель роли Альдо Ракана

Я играю Робера Эпине, это герцог, который остался последним в живых из своего рода. Он является наставником для Альдо Ракана, наследного принца Талига, всей империи большой. Некий учитель, мастер, который ведет его по этой жизни. Здесь есть история любви, дружбы, предательства, измены, все человеческие ценности, которые есть в вас и во мне, это всегда было во все времена. Павел Крайнов, исполнитель роли Робера Эпине

Актеры предстанут в исторических доспехах, созданных по музейным экспонатам специально для сериала. Для каждого из 220 персонажей "Этерны" костюмы шьются по индивидуальным меркам.

Мой костюм, правда, потрясающе красивый. Вообще тут все сшито на заказ специально. Ботинки не из какого-то цеха, все сделано на меня. Я обожаю этот не пошлый золотой цвет, здесь много оттенков. Костюм я очень люблю, но носить его надо уметь. Анар Халилов, исполнитель роли Альдо Ракана

Сериал сравнивают с "Игрой престолов", однако создатели не в восторге от подобных сравнений. "Этерну" снимает режиссер Евгений Невский, оператор – Александр Симонов, известный по картинам Балабанова и Кончаловского.

Очень большая работа проделана костюмерами, художником по гриму, художником по костюмам, это очень важно, в фантастическом фильме без этого нельзя обойтись. Кирилл Козаков, исполнитель роли Энниоля

Авторы планируют снять 5 сезонов по 10 серий, съемки первого сезона завершат в этом году.

Фото и видео: Piter.TV