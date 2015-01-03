Прокуратура Петербурга потребовала восстановить благоустройство во Фрунзенском районе

Организации допустили складирование строительных материалов, также не обеспечена безопасность пешеходов.

Прокуратура Петербурга потребовала восстановить благоустройство, нарушенное при проведении работ на дорогах во Фрунзенском районе. Об этом рассказали 18 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что во время производства земляных работ на дорогах по улицам Карпатской, Салова от Витебского проспекта до Софийской улицы, на Гамбургской площади, организации своевременно не провели восстановление нарушенного благоустройства. Кроме того, они допустили складирование строительных материалов, также не обеспечена безопасность пешеходов.

Прокуратура района внесла представления в адрес ответственных лиц организаций, проводящих работы. Фактическое устранение нарушений контролируется. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)