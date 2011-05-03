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После вмешательства прокуратуры Петербурга восстановлены права инвалида на лечение
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После вмешательства прокуратуры Петербурга восстановлены права инвалида на лечение

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Инвалид первой группы с детства наблюдается в поликлинике с редким заболеванием.

После вмешательства прокуратуры Василеостровского района Петербурга восстановлены права инвалида на оказание медицинской помощи. Об этом рассказали 19 сентября в пресс-службе надзорного ведомства. 

Инвалид первой группы с детства наблюдается в поликлинике с редким заболеванием. После очередного обследования медицинским учреждением своевременно не подготовлено направление пациента в больницу для прохождения врачебной комиссии, чтобы получить медикаментозную терапию. 

Выявив нарушения прав инвалида на оказание медицинской помощи, прокурор Василеостровского района внес представление в адрес руководства поликлиники. В ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования пациенту выдано направление в больницу.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга отправила на принудительное лечение мужчину, который страдает туберкулезом. 

Фото: Piter.TV

Теги: инвалидность, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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