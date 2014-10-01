Прокуратура Петербурга отправила на принудительное лечение мужчину, который страдает туберкулезом

Горожанин неоднократно уклонялся от госпитализации.

По иску прокуратуры Василеостровского района Петербурга страдающий туберкулезом горожанин принудительно помещен в стационар. Об этом рассказали 18 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

У местного жителя выявлен туберкулез легких, ему рекомендовано прохождение лечения в стационарных условиях. Вместе с тем он неоднократно уклонялся от госпитализации, чем подвергал окружающих опасности заражения туберкулезом.

Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление с требованием принудительной госпитализации гражданина в медицинскую организацию для прохождения обязательного лечения. Требования прокуратуры района удовлетворены. В настоящее время гражданин госпитализирован. Прокуратура Петербурга

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Фото: Piter.TV